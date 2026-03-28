Die Zentralbank hat sich seit dem Wiedereinzug Trumps in das Weisse Haus anderen Prioritäten der ​Regierung angepasst, indem sie ihre Initiativen zum Klimawandelrisikomanagement einstellte. Sie gab überdies die Überwachung von Reputationsrisiken bei Banken auf – eine Aufsichtsmassnahme, die laut Trump dazu geführt hat, dass Kreditgeber ihn und andere Konservative angeblich diskriminieren. Finanzminister Scott Bessent macht keinen Hehl daraus, dass er die Bankenregulierung steuern will. Ehemalige Aufsichtsbeamte, die nicht zitiert werden wollen, betonen, die Beteiligung des Ministeriums an der ‌Agenda der Fed habe deutlich zugenommen.