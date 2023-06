Laut einem Bericht vom März schätzen Analysten von Goldman Sachs, dass weltweit 300 Millionen Vollzeitstellen durch generative KI automatisiert werden könnten. Dazu könnten 35 Prozent der Geschäfts- und Finanzbranche in den USA gehören.

Brian Moynihan, Vorstandsvorsitzender der Bank of America, sagte im April, dass KI "extreme Vorteile“ haben könnte und dazu beitragen würde, die Zahl der Mitarbeiter zu reduzieren, mahnt aber gleichzeitig zur Vorsicht. "Wir müssen verstehen, wie die Entscheidungen getroffen werden“, sagte Moynihan in einer Telefonkonferenz.