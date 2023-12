Liberalisierung des Internets

Milei will den US-Tech-Unternehmer Elon Musk (52) und dessen Starlink-Projekt ins Land holen. Mileis Erlass sieht vor, dass die Erbringung von Satelliten-Internetdiensten liberalisiert wird. Musk hatte den Markteintritt in Argentinien schon länger geplant – die Verhandlungen mit dem staatlichen argentinischen Telekomunternehmen hängen aber fest. Starlink soll in den ländlichen Regionen Argentiniens die Internetabdeckung erhöhen.