Brunner ist bei weitem kein Einzelfall: Die Beschäftigungsquote von über 50-Jährigen in der Schweiz ist im internationalen Vergleich zwar hoch. Die Probleme fangen aber bei einem Jobverlust an, so Pascal Scheiwiller (52). Er ist CEO der Alixio Group Schweiz, zu der auch die Outplacement-Firma Rundstedt gehört, die Arbeitnehmenden nach der Kündigung bei der Stellensuche hilft. «Mit Anfang 50 wird die Jobsuche anspruchsvoll, ab 55 deutlich komplizierter und ab 60 ist das Finden einer Festanstellung sehr schwierig», sagt der Arbeitsmarktexperte.