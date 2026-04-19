Doch Melnichenko, ein russischer Industrieller, landete nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs auf der Sanktionsliste. Für das Wirtschaftsdepartement von Guy Parmelin (66) ist klar: Mit dem Zuger Düngemittelhersteller Eurochem und dem Kohleunternehmen SUEK sei Melnichenko ein führender Geschäftsmann mit enger Verbindung zur russischen Regierung. Kurz nach Kriegsbeginn habe er mit weiteren Unternehmern Wladimir Putin getroffen und an weiteren Kongressen teilgenommen, heisst es in der Begründung für die Sanktion.