Das Projekt der UXL Foundation ist nur eines im Kampf um ein möglichst grosses Stück am KI-Kuchen. In den vergangenen Monaten haben Wagniskapitalgeber insgesamt mehr als vier Milliarden Dollar in knapp 100 Startups gesteckt, die Nvidia mit KI-Entwicklersoftware ebenfalls Konkurrenz machen wollen. Dies ergab eine vom Branchendienst Pitchbook exklusiv für Reuters erstellte Auswertung.