Wie sollen die 140 Milliarden aktiviert werden?

Merz hat nun ein kompliziertes Verfahren vorgeschlagen, das den Gedanken ähnelt, die auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geäussert hatte. Danach werden die liquiden Mittel genutzt, damit Euroclear Anleihen der EU-Kommission kauft und diese einlagert. Der Ukraine wiederum werden die 140 Milliarden Euro als zinslose Kredite gegeben. Diese soll das Land zurückzahlen, wenn Russland am Ende des Krieges - wie erhofft - Reparationen zahlt. Weil aber unklar ist, ob diese Rückzahlung möglich sein wird und weil auf jeden Fall eine Enteignung Russlands vermieden werden soll, sollen die 27 EU-Staaten die EU-Anleihen aus ihren nationalen Haushalten absichern. Das heisst, sie müssten einspringen, wenn die 140 Milliarden nicht zurückgezahlt würden.