Während Wladimir Putins Krieg in der Ukraine andauert, hat die Raiffeisen Bank International das Problem, das sie seit vier Jahren plagt, noch immer nicht gelöst: Das österreichische Kreditinstitut besitzt die grösste ausländische Bank in Russland und kann - oder will - nicht aussteigen.
Anders als Konkurrenten wie die Société Générale und die HSBC, die das Land verlassen haben, ist Raiffeisen geblieben - und hat, gemessen an einigen Kennzahlen, damit beträchtliche Gewinne erzielt und Milliarden von Dollar angehäuft. Der Haken: Raiffeisen kann dieses Geld nicht aus Russland herausbekommen und konnte das Unternehmen nicht verkaufen, selbst nicht zum vom Kreml festgelegten Preis von der Hälfte des tatsächlichen Wertes.
«Wir haben von Anfang an daran gearbeitet, einen Käufer zu finden», sagt Vorstandsvorsitzender Johann Strobl. «Das ist bisher nicht gelungen.» Monatelang, nachdem Putins Truppen im Februar 2022 die Grenze überschritten hatten, traf sich Strobl unermüdlich mit Beratern, Aufsichtsbehörden und Aktionären, um Notfallpläne für den Fall einer Beschlagnahmung der Bankvermögenswerte durch die russische Regierung auszuarbeiten. Kurz darauf stellte er die Kreditvergabe in Russland ein, um alle verbleibenden grenzüberschreitenden Verbindungen zu kappen und die Geschäftstätigkeit der Einheit effektiv einzustellen.
Raiffeisen besitzt auch den grössten ausländischen Kreditgeber der Ukraine, was Strobls Probleme noch verschärfte. Dort setzte er sich intensiv dafür ein, die Mitarbeiter zu schützen - er evakuierte Familienangehörige, stellte den Betrieb in von russischen Streitkräften bedrohten Gebieten ein und eröffnete gelegentlich Notfilialen in Schutzräumen, um Kunden auch während Luftangriffen zu bedienen.
Die Bank war zunächst davon ausgegangen, dass der Krieg mit einem russischen Sieg schnell enden und sich die Lage normalisieren würde, so eine mit dem Krisenmanagement vertraute Person, die anonym bleiben wollte, da es sich um vertrauliche Angelegenheiten handelte. Doch als der Konflikt andauerte, befürchtete das Management negative Reaktionen sowohl in der Öffentlichkeit als auch unter den Mitarbeitern. Ein einfacher Rückzug und die Übergabe von Milliardenbeträgen an Putin waren jedoch ausgeschlossen.
Langjährige Wurzeln im Osten
Nach dem Fall der Berliner Mauer 1989 und dem Zusammenbruch der Sowjetunion zwei Jahre später gehörte Raiffeisen zu den ersten Kreditgebern, die sich im ehemaligen Ostblock niederliessen. Die meisten ihrer frühen Aktivitäten in der Region wurzelten in ihren Wurzeln im 19. Jahrhundert als ländliche Genossenschaftsbewegung, die Bauern und Handwerker mit Gemeinschaftskrediten unterstützte.
Raiffeisen expandierte 1996 nach Russland, kurz bevor die russische Regierung zahlungsunfähig wurde und der Rubel stark an Wert verlor. Laut Strobl half diese Erfahrung der Bank, die Turbulenzen der letzten Jahre besser zu bewältigen. Raiffeisen ist auch einer der grössten Kreditgeber ukrainischer Landwirte und bietet Bankdienstleistungen für die zahlreichen österreichischen Unternehmen an, die sich in Osteuropa angesiedelt haben. Eine Frage, die Strobl beschäftigt, ist, ob Raiffeisens Russland-Geschäft überhaupt noch als Bank gelten kann.
Die Vergabe neuer Kredite wurde praktisch eingestellt, und das einst lukrative Auslandszahlungsgeschäft beschränkt sich auf wenige grosse Firmenkunden, da die Kosten für die Einhaltung der Sanktionen, die Russland isolieren sollen, kleinere Überweisungen unwirtschaftlich machen. Raiffeisen zahlt keine Zinsen auf Sparkonten, um Russen abzuschrecken, die unsichere inländische Kreditgeber meiden wollen. Dennoch halten sie mehr als 10 Milliarden Euro bei der Bank.
Da das Kreditgeschäft weitgehend ruht, parkt Raiffeisen dieses Geld bei der russischen Zentralbank, die zweistellige Zinssätze zahlt - und baut so einen unangreifbaren Geldbestand von mittlerweile 5 Milliarden Euro auf. «Wenn man drei Jahre lang keinen neuen Kredit vergeben hat», sinniert Strobl, «hat man dann überhaupt noch die Kompetenz dazu? Ich weiss es einfach nicht.» Die Abwicklung des Geschäfts aus der Ferne von Wien aus kann ebenfalls Schwierigkeiten bereiten.
Noch im Januar schien die russische Tochtergesellschaft über ihre App Hypotheken und Konsumkredite anzubieten. Strobl räumte ein, dass die mobile Plattform nicht aktualisiert worden war, sagte aber, dass in letzter Zeit keine Kredite bearbeitet worden seien und die Option inzwischen entfernt worden sei. «Aber selbst wenn es sich um eine technische Panne handelt», sagte er, «wirft das kein gutes Licht auf uns.»
Hindernislauf statt Sprint
Kritiker fordern, dass Raiffeisen sich komplett aus Russland zurückzieht. Pro-ukrainische Gruppen haben die Aktionärsversammlungen von Raiffeisen gestört, europäische Regulierungsbehörden beeinflusst und versucht, die Geschäfte der Bank in Russland offenzulegen. Schliesslich wurden die Systeme der Bank genutzt, um sibirisches Gas zu kaufen und Zahlungen für russische Unternehmen abzuwickeln, die Rüstungsunternehmen beliefern. Dadurch stand Raiffeisen in indirektem Kontakt mit sanktionierten Unternehmen. Raiffeisen bestätigt die Transaktionen, beharrt aber darauf, nie gegen die Sanktionen verstossen zu haben.
Die Steuern, die das Unternehmen auf seine Gewinne an den russischen Staat zahlt, tragen natürlich zur Finanzierung der Kriegsanstrengungen bei. «Raiffeisen ist in Russland geschäftlich tätig, obwohl es das nicht müsste», sagt Max Hammer, ein Aktivist bei BankTrack, einer niederländischen Gruppe, die russische Finanzen beobachtet. «Das Unternehmen nimmt die Auswirkungen seiner Präsenz in Russland und deren Beitrag zur Kriegswirtschaft nicht ausreichend ernst.»
Strobl, 66, hat beschlossen, nicht für eine dritte Amtszeit als CEO zu kandidieren, und wird am 1. Juli zurücktreten. Er sagt, er und seine Mitarbeiter hätten unzählige Stunden damit verbracht, einen Rückzug aus Russland zu versuchen und mit unzähligen Menschen in Moskau und im Ausland gesprochen, um potenzielle Käufer zu finden. Strobl selbst reiste 2024 nach Moskau, um die Optionen zu besprechen. Letztlich, so Strobl, würde jede Einigung die Zustimmung von mindestens fünf Parteien erfordern, die oft widersprüchliche Prioritäten verfolgen: Marktaufsichtsbehörden in Österreich, Russland, den USA und Europa sowie Putin selbst.
«Wenn man nicht von einer dieser Parteien den Segen erhält», sagt Strobl, «wird es nicht zustande kommen.» In der Zwischenzeit ist es nicht einfach, ein Unternehmen zu führen, das zwischen den Fronten steht. Während der Grossteil des Kontakts per Videokonferenz stattfindet, reisen Teams aus Russland und der Ukraine gelegentlich zum Wiener Hauptsitz von Raiffeisen. Und wenn die beiden Seiten an einem Treffen teilgenommen haben, «war die enorme Spannung natürlich spürbar», sagt Strobl, obwohl der Tonfall stets respektvoll gewesen sei. Mit dem Fortdauern des Konflikts nimmt dieser weniger Zeit in Anspruch, da der CEO weiterhin eine Bank mit 34'000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 23 Ländern leiten muss. Derzeit konzentriert er sich mehr auf Polen, wo Klagen wegen Fremdwährungskrediten den Konzern über eine Milliarde Euro gekostet haben, und weitere Kosten sind wahrscheinlich.
Im Sommer wird Strobl von Michael Höllerer abgelöst, einem ehemaligen Finanzchef von Raiffeisen und derzeitigen Leiter eines angeschlossenen regionalen Kreditinstituts. Höllerer wollte sich nicht zum Russland-Problem äussern, doch sein Ansatz dürfte sich kaum von dem Strobls unterscheiden, da er seit Kriegsbeginn Mitglied des Aufsichtsrats von Raiffeisen ist. Der Weg zu einer Lösung, sagte er 2024 gegenüber Reportern, «ist ein Hindernislauf und kein Sprint». Raiffeisens beste Strategie ist es derzeit, weiterhin nach einem Käufer zu suchen.
