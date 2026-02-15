«Wenn man nicht von einer dieser Parteien den Segen erhält», sagt Strobl, «wird es nicht zustande kommen.» In der Zwischenzeit ist es nicht einfach, ein Unternehmen zu führen, das zwischen den Fronten steht. Während der Grossteil des Kontakts per Videokonferenz stattfindet, reisen Teams aus Russland und der Ukraine gelegentlich zum Wiener Hauptsitz von Raiffeisen. Und wenn die beiden Seiten an einem Treffen teilgenommen haben, «war die enorme Spannung natürlich spürbar», sagt Strobl, obwohl der Tonfall stets respektvoll gewesen sei. Mit dem Fortdauern des Konflikts nimmt dieser weniger Zeit in Anspruch, da der CEO weiterhin eine Bank mit 34'000 Mitarbeitern und Niederlassungen in 23 Ländern leiten muss. Derzeit konzentriert er sich mehr auf Polen, wo Klagen wegen Fremdwährungskrediten den Konzern über eine Milliarde Euro gekostet haben, und weitere Kosten sind wahrscheinlich.