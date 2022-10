Bis dahin kommen weiterhin Schiffe an. Nordwesteuropa wird in diesem Monat voraussichtlich 82 Tanker mit LNG erhalten, 19 Prozent mehr als im September. Nach Angaben des Schiffsmaklers Fearnleys bleiben mehr Schiffe in Erwartung höherer Preise und angesichts begrenzter Aufnahmekapazitäten für den Brennstoff länger in sogenannten schwimmenden Lagern. Diese Situation könnte laut Oystein Kalleklev, Geschäftsführer des LNG-Reeders Flex LNG Ltd. in Oslo, bis Mitte Januar andauern.