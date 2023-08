Für das gesamte Jahr 2023 stellte Sika zuletzt eine Umsatzsteigerung in Lokalwährungen von 6 bis 8 Prozent sowie eine überproportionale Steigerung des Betriebsgewinns EBIT in Aussicht. Noch nicht berücksichtigt in diesen Projektionen war der seinerzeit noch bevorstehende Kauf der Firma MBCC. Neue mittelfristige Ziele will Sika Anfang Oktober am Investorentag nennen.