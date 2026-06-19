UniCredit hält drei Arten von Derivaten auf Commerzbank-Aktien. Einen Teil davon ‌kann sie unmittelbar in ein Aktienpaket von 3,2 Prozent an der Commerzbank tauschen. Ein zweiter, noch grösserer Teil ist ebenfalls an den Wert der Commerzbank-Aktien geknüpft. Vereinbart ist aber, dass sie in Geld und nicht in Aktien abgegolten werden. Das lässt sich jedoch leicht ändern, so dass sich UniCredit auch darüber unter Umständen Aktien verschaffen könnte - bis zu 13,2 Prozent. Mit weiteren Derivaten hat sich UniCredit weitgehend dagegen abgesichert, dass sie mit ​den Commerzbank-Aktien Verluste macht - egal ob sie die Bank am Ende übernimmt oder nicht. Letztere müsste sie eigentlich nicht ausweisen. Nach Beschwerden der Commerzbank über mangelnde ​Transparenz legt UniCredit aber auch diese Positionen offen.