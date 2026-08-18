Aus technischer Sicht ist die Lage für die Papiere derzeit äusserst angespannt. Eine erste wichtige Unterstützung wartet nun bei 78,20 bis 78,30 Franken, bevor bei einem weiteren Abrutschen die Marke von 76,20 bis 76,60 Franken in den Fokus rücken dürfte. Sollte hingegen eine Gegenbewegung einsetzen, müssten die Titel zunächst den harten Widerstand bei 80,20 Franken überwinden. Erst bei einem nachhaltigen Ausbruch über die Hürde von 81,10 Franken könnte sich das Chartbild wieder merklich aufhellen und die aktuelle Abwärtsdynamik brechen.