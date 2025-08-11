Börsen-Schwergewichte im Fokus

Damit nicht genug. Mit Roche und Novartis setzen zwei der weltweit grössten Pharmakonzerne einen Grossteil ihrer Geschäfte auf dem amerikanischen Markt um. Entsprechend beobachten Anlegerinnen und Anleger die Entwicklungen im Zollstreit und deren Auswirkungen auf den Aktienkurs. Dabei stehen die beiden Basler Schwergewichte Roche und Novartis im Fokus. Sie machen gemeinsam fast 30 Prozent des Leitindex SMI aus. Aber auch Zulieferer wie Siegfried, Lonza oder Sandoz sind betroffen. Letzterer dürfte zwar nicht von den noch ausstehenden US-Zöllen betroffen sein. Jedoch von jenen auf Güter aus der EU. Denn Sandoz verfügt über keine Produktionsstätten in der Schweiz, dafür aber über mehrere in der EU.