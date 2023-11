Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni brauchte nur wenige Stunden, um den seit Jahren geplanten Verkauf eines Anteils an der Banca Monte dei Paschi di Siena im Wert von 920 Millionen Euro auf den Weg zu bringen. Kurz nachdem Moody’s Investors Service am Freitag den Endpunkt einer Serie von Rating-Entscheidung gesetzt hatte, nutzte ihre Regierung den erwarteten Stimmungsaufschwung am Markt, um grünes Licht für den Verkauf des Anteils an der ältesten Bank der Welt zu geben.