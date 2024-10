Gut unterwegs ist Sika nach der Einschätzung von Analysten in der Region Americas dank der Infrastrukturausgaben in Nordamerika. Das schwache Projektgeschäft in China dürfte hingegen die Region Asien/Pazifik gebremst haben. Bezüglich Profitabilität stellen sich die Experten auf verbesserte Margen ein. Sinkende Rohstoffkosten und eine verbesserte Kosteneffizienz werden positiv zu Buche schlagen.