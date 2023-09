Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen

Die nach den neuen Standards eingeführte CSM, wo künftige Gewinne aus Versicherungsverträgen bilanziert und über die Zeit der Erfolgsrechnung zugeführt werden, bezifferte Swiss Life per Ende 2022 auf 16,4 Milliarden Franken. Derweil führt die Anwendung von IFRS 17 und 9 dazu, dass der Reingewinn auf tieferem Niveau zu liegen kommt. Für das erste Halbjahr 2022 wurde er auf 560 Millionen Franken nach zuvor gemeldeten 642 Millionen revidiert.



In Singapur muss die Swiss Life wegen Verstössen gegen Geldwäscherei-Richtlinien eine Geldstrafe in Höhe von 200'000 Singapur-Dollar bezahlen. Das waren zum Zeitpunkt der Publikation Mitte Juni umgerechnet rund 134'000 Franken. Gebüsst wurden nebst der Swiss Life auch noch die Singapur-Einheiten der Citibank, der DBS Bank und der Bank OCBC.



Die Finanzaufsichtsbehörde Monetary Authority of Singapore (MAS) hatte gegen die vier Finanzinsitute eine Strafe von insgesamt 3,8 Millionen Singapur-Dollar ausgesprochen. Grund dafür seien Verstösse gegen die Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung, hiess es. Diese standen im Zusammenhang mit dem Wirecard-Skandal.



Swiss Life hatte im Juni im Zuge der erstmaligen Erhöhung seit des hypothekarischen Referenzzinssatzes eine Mietzinserhöhung bei 21'000 ihrer 38'500 Wohnungen angekündigt. Mehrheitlich sollen die höheren Einnahmen den Kunden im Versicherungsgeschäft zufliessen, sagte Swiss-Life Chef Patrick Frost in einem Interview.



Anfang Juni hatte Swiss Life das am 25. November 2021 bekanntgegebene Aktienrückkaufprogramm zum Zwecke einer Kapitalherabsetzung abgeschlossen. Man habe das angestrebte Volumen von 1 Milliarde Franken erreicht, hiess es. Insgesamt seien 1,88 Millionen eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von 532,94 Franken pro Titel zurückgekauft worden.



Eine Hiobsbotschaft musste die Swiss Life Mitte August verkünden: Der Chef des Schweizer-Geschäfts Markus Leibundgut ist an Darmkrebs erkrankt. Er werde sich voll und ganz auf die Therapie und den Genesungsprozess konzentrieren und bis im Verlauf des ersten Quartals 2024 in Behandlung sein, hiess es. Interimistisch leitet Roman Stein als Finanzchef des Schweizer Geschäfts die Markteinheit.