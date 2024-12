Stykas ist ein sogenannter «White-Hat-Hacker»; er testet Software, damit Unternehmen Fehler beheben können. Er sei so weit in die Systeme eingedrungen, dass er die Solarpanele hätte ausschalten können, sagte er Bloomberg in einem Interview. Damit liesse sich das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage im Stromnetz dramatisch stören. Als Sicherheitsmassnahme könnte sich das Netz bei einer solch starken Belastung selbst abschalten, so Stykas.