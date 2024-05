Exportiert China E-Autos in die USA?

Chinesische Produzenten exportieren nur sehr wenige Elektro-Fahrzeuge in die USA. Zum Jahresbeginn war Geely der einzige Hersteller, der Autos in die USA lieferte. Nach Angaben der China Passenger Car Association gingen insgesamt 2217 Fahrzeuge über den Pazifik. Geely verkauft unter der schwedischen Marke Polestar einige E-Autos in den USA.