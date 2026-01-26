Reaktion der UBS-Aktie auf das hohe Kursziel von Jefferies sehr überschaubar

Die UBS-Aktie fuhr im letzten Jahr wegen der möglichen Kapitalmassnahmen und zum Ärger von Konzernchef Sergio Ermotti lange auf der Kriechspur, ehe ein Kompromissvorschlag bürgerlicher Parlamentarier in der Kapitalfrage Anfang Dezember der Aktie zum Ausbruch verhalf. Die UBS-Aktie legte allein im letzten Monat 22 Prozent zu. Angesichts der bürgerlichen Mehrheit im Parlament hat ein wie auch immer gearteter Kompromissvorschlag natürlich gute Chancen, durch zukommen. Der frühestmögliche Zeitpunkt für eine Behandlung des Dossiers im Parlament wäre die Herbstsession 2026, allerdings könnte die parlamentarische Beratung auch 2027 oder gar erst 2028 erfolgen.