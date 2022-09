Das rasante Tempo der Pfund-Talfahrt hat selbst langjährige Devisenhändler überrascht. Die Börsianer sahen sich beim Pfund an drastische Kurs-Ausschläge bei Währungen von Schwellenländern erinnert. Akshay Kamboj, Investmentexperte bei Crawford Ventures, einem Hedgefonds, der mit Währungen handelt, sagte, er habe zwar mit einer kräftigen Kurskorrektur des Pfunds gerechnet, "aber nicht in diesem Ausmass". "Es waren ganz sicher ein paar hektische Tage, und es fehlte an Schlaf", sagte Michael Brown vom Zahlungsdienstleister Caxton in London. Auch an den Anleihemärkten kam es zu heftigen Kursreaktionen. Die Rendite der zweijährigen britischen Anleihen war binnen zwei Tagen um mehr als einen vollen Prozentpunkt nach oben geschossen.