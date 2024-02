Börsenreaktion positiv

Julius Bär stiegen am Donnerstag untertägig stark an, gaben aber den Grossteil der Gewinne wieder ab, so dass zum Börsenschluss noch ein Plus von 0,9 Prozent auf dem Kurszettel stand. Am Freitag legten die Papiere in Zürich zuletzt 2,9 Prozent zu. Sie stehen immer noch rund 12 Prozent unter dem Stand von vor der ersten Mitteilung zu den Signa-Verlusten.