Komplex und umweltschädlich

Seltene ​Erden sind eine Gruppe von 17 Metallen, die für moderne Technologien unerlässlich sind. Sie stecken in den Magneten von Elektromotoren, Windturbinen und Waffensystemen wie Kampfflugzeugen. Ihre Verarbeitung ist ‌jedoch äusserst komplex und umweltschädlich. Die einzelnen Elemente haben fast identische chemische Eigenschaften, was ihre Trennung zu einem aufwendigen Prozess mit Säuren und anderen Chemikalien macht. Bei unsachgemässer Lagerung der Abfallprodukte können Böden und Wasser vergiftet werden. China nahm diese Umweltschäden in Kauf, um sich seit den 1980er-Jahren ​mit Steueranreizen ​und billigen Krediten die globale Vorherrschaft zu sichern. Heute produziert das Land ⁠mehr als 90 Prozent der weltweit verarbeiteten Seltenen Erden.