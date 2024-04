Experten: Trump hat die treueren Wähler

Als einer der wichtigsten dieser Staaten gilt auch in diesem Jahr Pennsylvania. Mit etwa 13 Millionen Einwohnern - etwa so viele wie Bayern - stellt er 19 Wahlleute. 2020 gewann Biden hier nur mit 50 Prozent. Trump kam auf 48,8 Prozent. Unter solchen Bedingungen könnten selbst wenige Prozente, die Kennedy auf sich zieht, entscheidend sein. Sollte Biden Pennsylvania in diesem Jahr nicht gewinnen, müsste er sich den Szenarien zufolge in Georgia, Arizona, Wisconsin und Michigan durchsetzen, um auf die notwendige Mindestzahl von 270 Wahlleuten zu kommen. Verliert der Demokrat jedoch etwa auch in Georgia, wird Trump zum zweiten Mal Präsident.