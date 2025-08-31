Anthropic sagt, viele Attacken seien gestoppt worden. Doch die Praxis zeigt: Cybercrime wird einfacher. KI erlaubt auch Anfängern Angriffe, die früher nur Profis konnten – vom Schadsoftware-Baukasten bis zur Erpressung. Für Verteidiger gelten neue Regeln. Denn Komplexität ist kein Indiz mehr für die Erfahrung der Angreifer. Oder wie es in dem Bericht heisst: «KI-Systeme werden zu Waffen umfunktioniert.»