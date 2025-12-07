Neustart am MIT

Lopes Lara war nicht nur diszipliniert, sondern hochbegabt. Noch während der Ballettausbildung gewann sie Mathematikpreise. «Forbes» bezeichnete sie später als «Mathe-Nerd». Sie selbst dagegen bevorzugte den Ausdruck «Mathe-Connaisseuse». Die junge Südamerikanerin erhielt Angebote von Yale und Harvard – entschied sich aber für das MIT in Boston. Ihr neuer Traum: die nächste Steve Jobs zu werden.