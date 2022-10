Ausweise

Experten des Brennan Center for Justice und des Voting Rights Lab zufolge haben seit der Abstimmung 2020 zehn der 50 Bundesstaaten die Vorgaben für Ausweise verschärft. In den USA gibt es keine Personalausweise. Um die Identität festzustellen, werden in der Regel Führerscheine benutzt. Studien zufolge besitzen allerdings Millionen US-Bürger gar keinen Ausweis mit Lichtbild. Die neuen Regeln betreffen insbesondere die Briefwahl. Nach dem Inkrafttreten neuer Vorschriften in Texas wurden bei den Vorwahlen im März 12,4 Prozent aller Briefwahlstimmen für ungültig erklärt, verglichen mit 0,8 Prozent während der Präsidentschaftswahl. Traditionell geben eher Demokraten als Republikaner ihre Stimme per Post ab.