Ohne Ehegatten respektive eingetragene Partnerin geht hingegen die Begünstigung in der dargestellten Reihenfolge an die folgenden Erben über. Das sind die direkten Nachkommen oder natürliche Personen, für deren Unterhalt der Verstorbene massgeblich aufkam. Oder Personen, die mit dem Verstorbenen oder der Verstorbenen in den letzten fünf Jahren ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt haben.