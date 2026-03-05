Im Weiteren gelten in Gesetz gegossene Vorgaben: Laut den Schweizer Regeln legt der Stiftungsrat etwa die Ziele und der Grundsätze der Vermögensverwaltung sowie den Anlageprozess und dessen Überwachung fest. Nicht alle Mitglieder verfügen zwingend über spezifische Finanz- und Anlageexpertise. Sie führen die Vermögensverwaltung aber auch nicht selbst durch. Die operativen Geschäfte werden entweder an ein internes Anlagegremien mit Fachkenntnissen oder an Externe, zum Beispiel einen Vermögensverwalter oder eine Bank, übergeben. Und diese müssen fachlich qualifiziert sein.