Die Börse bringt Käufer und Verkäufer zusammen und verwahrt das Geld, bis das Ereignis eintritt. Der Kauf einer «Ja»- oder «Nein»-Wette kostet in der Regel zwischen null und ein Dollar. Der Preis wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt: Eine hohe Nachfrage nach «Ja» treibt den Preis für diese Seite der Wette nach oben und den Preis für «Nein» nach unten. Eine hohe Nachfrage nach «Nein» kehrt diese Bewegungen um. Nach Eintritt des Ereignisses erhalten Händler, die richtig gewettet haben, ein Dollar für jeden gekauften Kontrakt. Diejenigen, die auf die falsche Seite gesetzt haben, verlieren das Geld.