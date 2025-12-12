Wenn es um Wetten geht, ist heutzutage alles möglich. Auf Prognosemärkten - Plattformen, auf denen Menschen gegeneinander auf den Ausgang realer Ereignisse wetten - setzen Händler und Zocker beispielsweise darauf, ob ein grosser Meteorit vor 2030 die Erde trifft, ob Taylor Swift ihren Verlobten auf ihrem nächsten Album erwähnt und wer die «Person des Jahres» des Time-Magazins wird.
Da die Nachfrage nach Wetten auf nahezu alles rasant steigt, verarbeiten Prognosemärkte wöchentlich ein Volumen von mehreren Milliarden Dollar. Und traditionelle Akteure reagieren darauf: Zahlreiche Finanzgiganten und Sportwettenanbieter mischen mit. Das lockere regulatorische Umfeld unter der Trump-Administration hat dieses Wachstum befeuert und dabei die Grenze zwischen Handel und Glücksspiel verwischt.
Angesichts des Aufstiegs von Sportwetten-Apps, neuartigen Kryptowährungen und Spekulationen mit Meme-Aktien bieten Prognosemärkte Amateurhändlern eine weitere Möglichkeit, schnell Gewinne oder Verluste anzuhäufen. Kritiker bemängeln, dass die mangelnde Aufsicht Märkte auch für Insidervorteile anfällig macht, die ihre Integrität untergraben können.
Das plötzliche Aufkommen der Branche im Mainstream lässt das öffentliche Leben zunehmend wie eine Reihe von Wetten erscheinen, die nur darauf warten, platziert zu werden.
Wie funktionieren Prognosemärkte?
Prognosemärkte wie Polymarket, Kalshi und PredictIt ermöglichen es Nutzern, auf den Ausgang realer Ereignisse zu wetten. Trader wetten entweder mit „Ja“ oder „Nein“, dass etwas eintreten wird oder nicht - beispielsweise, dass die Demokratische Partei im nächsten Jahr das US-Repräsentantenhaus kontrollieren wird, dass «Bugonia» für den Oscar als bester Film nominiert wird, dass die Denver Nuggets die Basketball-Finals gewinnen oder dass Chicago in diesem Monat mehr als 30 cm Schnee abbekommt.
Dies ähnelt Online-Wetten, aber im Gegensatz zu Glücksspielunternehmen gibt es kein «Haus» oder Casino, das die Quoten festlegt oder die Gegenposition einnimmt. Wenn Sie eine «Ja»- oder «Nein»-Wette - oder einen «Ereigniskontrakt», wie diese genannt werden - kaufen, verkauft Ihnen jemand anderes an der Wettbörse die andere Position und wettet gegen Sie.
Die Börse bringt Käufer und Verkäufer zusammen und verwahrt das Geld, bis das Ereignis eintritt. Der Kauf einer «Ja»- oder «Nein»-Wette kostet in der Regel zwischen null und ein Dollar. Der Preis wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt: Eine hohe Nachfrage nach «Ja» treibt den Preis für diese Seite der Wette nach oben und den Preis für «Nein» nach unten. Eine hohe Nachfrage nach «Nein» kehrt diese Bewegungen um. Nach Eintritt des Ereignisses erhalten Händler, die richtig gewettet haben, ein Dollar für jeden gekauften Kontrakt. Diejenigen, die auf die falsche Seite gesetzt haben, verlieren das Geld.
Politikwetten im Aufwind
Der US-Präsidentschaftswahlkampf 2024 beflügelte das Wachstum von Prognosemärkten enorm. Polymarket und Kalshi, die beiden führenden Prognoseplattformen, zogen Milliarden von Dollar an Handelsvolumen an und sahen Donald Trump als klaren Favoriten, obwohl Umfragen etwas anderes prognostizierten. Letztendlich erwiesen sich Prognosemärkte als bessere Vorhersageinstrumente.
Händler erkannten, dass sie Geld verdienen konnten, indem sie gegen die gängige Meinung wetteten.
Da der Handel direkt zwischen den Nutzern stattfindet, erzielen Prognosemarktplattformen im Gegensatz zu Sportwettenanbietern keine Gewinne, wenn Nutzer verlieren - dieses Geld fliesst in die Auszahlung der Gewinne.
Stattdessen verdienen Kalshi und PredictIt, wie die meisten Finanzbörsen, Geld durch Gebühren für jeden Handel. Nicht alle Plattformen funktionieren jedoch so. Die Hauptplattform von Polymarket beispielsweise erhebt keine Handelsgebühren. Unternehmen können auch durch den Verkauf ihrer Daten Geld verdienen.
Polymarket und Kalshi haben mehrere Verträge mit Medienunternehmen wie CNBC, Yahoo Finance und CNN abgeschlossen, die es diesen ermöglichen, Prognosemarktquoten auf ihren Plattformen anzuzeigen. Die Intercontinental Exchange (ICE), Betreiberin der New Yorker Börse, hat Anfang 2025 zugesagt, bis zu 2 Milliarden Dollar in Polymarket zu investieren. ICE gab an, dass einer der Gründe für die Vereinbarung die Nachfrage von Kunden war, die Prognosemarktdaten zur Optimierung ihrer Handelsstrategien nutzen wollten.
Sportwetten weiterhin gefragt
Sportwetten gehören zu den beliebtesten Kategorien für Vorhersage-Wetten und verzeichnen rund um populäre Ereignisse wie den Super Bowl einen rasanten Anstieg der Nachfrage. Hier ist die Grenze zwischen Glücksspiel und Handel am verschwommensten.
Glücksspielbehörden in Bundesstaaten wie Nevada, New York und Massachusetts haben versucht, Kalshi zu schliessen und argumentiert, dass dessen Eventverträge als Glücksspiel und nicht als Finanzinstrumente einzustufen seien. Das Unternehmen sieht sich mehreren Klagen gegenüber, in denen es um die Frage geht, ob Regulierungsbehörden die Plattformen wegen Verstössen gegen Landesgesetze belangen können.
