Infolgedessen ist die Wahrscheinlichkeit negativer SNB-Leitzinsen gestiegen, so der Chefökonom von J. Safra Sarasin weiter. Er ergänzt: «Kommt es wegen der hohen Zölle tatsächlich zu einem disinflationären Schock, dann ändert sich das Bild. Sollten die US-Zölle längerfristig auf dem hohen Niveau von 39 Prozent verharren, so wäre die SNB im Dezember gezwungen, den Leitzins gleich um 50 Basispunkte zu senken. Eine kleine Zinssenkung von 25 Basispunkten würde nichts bringen». In seinem Basisszenario geht Junius von J. Safra Sarasin allerdings nach wie vor davon aus, dass es die Zollthematik zwischen den USA und der Schweiz entschärft werden kann die SNB deshalb den Leitzins konstant halten kann.