Mindestens 112'000 Russen sind in diesem Jahr nach Georgien ausgewandert, wie aus offiziellen Statistiken hervorgeht. Eine erste grosse Welle von 43'000 kam nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar und Putins Massnahmen zur Unterdrückung der Opposition gegen den Krieg im eigenen Land, so die georgische Regierung. Eine zweite Welle folgte, nachdem Putin Ende September die landesweite Mobilmachung angekündigt hatte.