Die Konkursmeldungen häufen sich. Die Autogarage Victory in Bülach ZH und Eglisau ZH, das Ausflugsrestaurant Rosinli in Adetswil ZH, die Konditorei Haug in Schwyz oder die Druckerei Abächerli in Sarnen OW. Beinahe täglich berichtet Blick über Betriebsschliessungen oder Konkurse in der ganzen Schweiz. Ein gutes Dutzend Stellen in Bülach und Eglisau, ein paar auf dem Rosinli, je rund 30 Jobs in Schwyz und Sarnen.