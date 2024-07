Wie schnell zahlt meine Hausratsversicherung?

Betroffene warten nur ungern auf das Geld der Hausratsversicherung – die übrigens nur in wenigen Kantonen Pflicht ist. «Sobald wir das genaue Ausmass des Schadens kennen, geht es schnell», sagt Briccola. Je nach Grösse und Komplexität des Schadens kann das aber dauern. Vor allem, wenn auch der Ordner mit den Quittungen von den Fluten mitgerissen wurde. «Deshalb macht häufig auch eine Besichtigung vor Ort Sinn. Wichtig ist der Nachweis, dass man etwas gehabt hat», sagt Briccola. So kann man durchaus mit Fotos belegen, dass man das teure Ledersofa auch wirklich in der Stube stehen hatte.