Diverse Analysten ist mittlerweile der Meinung, dass die Bondrenditen nahe dem Kulminationspunkt stehen. So schreibt die Analyse-Firma Datatrek am Donnerstag, dass es in der abgelaufenen Woche darum ging, die Dynamik zu respektieren, die zu einen bemerkenswerten Anstieg der Renditen 10-jähriger Staatsanleihen führte. «Diese ist so stark, dass die übliche Risikoscheu, die in Zeiten globaler Turbulenzen auftritt, über den Haufen geworfen wurde.» Datatrek geht für diesen Monat von einer weiterhin hohen Volatilität am US-Bondmarkt aus. Es scheint aber ein Höhepunkt bei den US-Renditen erreicht, auch wenn ein deutlich sichtbarer Katalysator für den Moment fehlt. Die Renditen können sich deshalb erst dann nachhaltig zurückbilden, wenn dieser Katalysator sichtbar wird.