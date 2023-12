Eine Studie aus dem Jahr 2022 zeigte, dass Shein die bestellte Ware innerhalb von fünf bis sieben Tagen erhält und sie dann per Luftfracht direkt an die Kunden schicken kann. Allerdings kann die Lieferung auch bis zu zwei Wochen dauern, abhängig von Produkt und dem Wohnort des Kunden. Der Direktvertrieb von Shein sei ein weiterer Vorteil zu stationären Einzelhändlern, die die Ware über ihre Geschäfte verkaufen und diese vorrätig halten müssen, sagt Sheng Lu, Professor an der University of Delaware. Lu analysierte die sogenannten Stock Keeping Units (SKU), also die Produkte, die sich im Lager befinden, inklusive aller Grössen und Farben eines Artikels. Seinen Daten zufolge haben Zara und H&M von November 2022 bis November 2023 40.000 und 23.000 neue Artikel auf den US-Markt gebracht. Shein brachte es im gleichen Zeitraum auf 1,5 Millionen Produkte.