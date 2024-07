In einem solchen Szenario stelle sich die Frage, ob die Nato tatsächlich Zehntausende Soldaten in den Kampf schicken und womöglich den Beginn «des grossen Krieges» mit Russland in Kauf nehmen werde. Putin müsse solch einen Angriff nicht heute oder morgen anordnen. «Ganz im Gegenteil, das macht er vielleicht in einem Moment, wenn die Uneinigkeit in Europa grösser ist als jetzt. Oder die amerikanische Unterstützung sich vielleicht nicht mehr so gut anfühlt, wie sie jetzt ist», spielt der Planer auf eine denkbare Wahl Trumps an.