In diesen Kantonen steigen die Gesuche an

Eine Umfrage bei kantonalen Ämtern zeigt: Im Kanton Zürich sind Anmeldungen zur Kurzarbeit in diesem Jahr gestiegen. Zudem nehmen die Voranmeldungen in jüngster Zeit tendenziell zu, wie es auf Anfrage heisst. Im Kanton St. Gallen sieht es ähnlich aus: Im August haben 31 Betriebe Kurzarbeit vorangemeldet, von denen sieben ausschliesslich die US-Zölle als Grund angaben. Im September sind es in den ersten drei Wochen 30 Voranmeldungen, von denen sechs allein mit den Zöllen begründet werden.