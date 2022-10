Europa befindet sich in einem viel schwierigeren Energieumfeld als in der Vergangenheit. Im Laufe eines Jahres sind die Gaslieferungen aus Russland, die früher fast 40 Prozent des Gasverbrauchs in der Region deckten, auf ein Rinnsal geschrumpft. Mit dem Rückgang der Lieferungen stiegen die Preise sprunghaft an. Europäer zahlen jetzt etwa zehnmal mehr als im historischen Durchschnitt.