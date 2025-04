Nicht absehbar waren indes vor allem der Umfang seiner Zollpolitik und damit verbunden das beinahe schon epische Ausmass der Marktverwerfungen innert kurzer Zeit. Der Hangseng-Index in Hongkong verzeichnete am Montag den grössten Tagesverlust seit 1997. Die Bewertungen der US-Aktien sind innert weniger Tage auf das Niveau von 2023 zurückgefallen. Hedgefonds verzeichneten am Donnerstag ihre bisher höchsten Netto-Tagesverkäufe von globalen Aktien. Es liessen sich noch viele Exempel aufzählen. Superlative gäbe es nch viele.