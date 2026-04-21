Die Trends vom Schlussquartal 2025 dürften laut den Experten weitergelaufen sein, darunter der Rechenzentren-Boom sowie eine verstärkte Nachfrage der Versorger. Davon profitiert vor allem die Elektrifizierungssparte. Dazu kommen positive Währungseffekte und ein Gewinn aus der Veräusserung von Immobilien von rund 380 Millionen Dollar.