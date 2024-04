Je jünger, desto unzufriedener

Am unzufriedensten ist die jüngste Bevölkerung mit den Krankenkassen: Von den 18- bis 25-Jährigen erhalten die Krankenkassen im Schnitt nur 7,3 Punkte. Die älteste Gruppe von Befragten – die 50- bis 74-Jährigen – sind dagegen am zufriedensten: Sie geben im Durchschnitt 8,2 Punkte, was der Note «sehr gut» entspricht.