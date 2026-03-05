Möchten Sie in kurzer Zeit herausfinden, wie es um Ihre Finanzen steht? Ein neues Online-Tool von cash.ch hilft Ihnen dabei.
-> Beantworten Sie kurz Fragen zu Alter, Lebenssituation, Wohnkanton, Wohnkosten oder Höhe Ihres Bruttolohnes.
-> Sie erhalten dann einen Lohnvergleich zu anderen Berufsgruppen
-> Sie erhalten auch einen Vergleich Ihrer Wohnkosten zu anderen Haushalten.
-> Und: Sie erhalten am Schluss eine Beurteilung ihres Finanzprofils. Das heisst: Eine Einschätzung, wie hoch Ihr finanzieller Spielraum ist.
Der Finanzcheck dauert rund 3 Minuten. Es ist keine Registrierung nötig. Basis der Vergleiche sind Daten des Bundesamtes für Statistik.
(cash)