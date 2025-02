2023, dem aktuellsten Jahr, für das Daten vollständig zur Verfügung stehen, erreichte der Anteil der eingewanderten Arbeitskräfte im Bausektor ein Rekordhoch. Sie stellen mehr als jeden vierten Beschäftigten, so die National Association of Home Builders (NAHB). In einigen US-Bundesstaaten liegt der Anteil noch viel höher. In Kalifornien und in New Jersey etwa beträgt er bis zu 40 Prozent.