Höhere Material-Kosten, sinkende Öl-Preise

Die höheren Kosten treffen die Branche in einer schwierigen Phase. Die US-Ölproduzenten haben ihre Bohraktivitäten wegen sinkender Rohstoffpreise bereits reduziert, nachdem die Produktion im Juli noch Rekordhöhen erreicht hatte. Die Zahl der aktiven Ölbohrlöcher in den USA, ein Indikator für die zukünftige Produktion, sank in der vergangenen Woche auf 422, wie aus Daten des Dienstleisters Baker Hughes hervorgeht. Vor einem Jahr waren es noch 479 gewesen. Die Nordseesorte Brent kostet derzeit etwa 66 Dollar pro Barrel und damit mehr als zehn Prozent weniger als zu Jahresbeginn. Der Ölpreis könnte weiter unter Druck geraten, weil die OPEC+ eine weitere Ausweitung der Produktion angekündigt hat.