Der kollektive Konsumstopp bei fortlaufenden Lohnzahlungen führte zu einem massiven Anstieg der Ersparnisse. Zwischen 30 und 40 Milliarden Franken mehr als in normalen Zeiten legten die Schweizer Haushalte auf die hohe Kante. Und anders als in den USA, wo ein ähnlicher Anstieg der Sparquote zu beobachten war, wurden die hiesigen Ersparnisse aus der Pandemie kaum abgebaut. Das zeigt eine Auswertung, die diese Woche in einem Arbeitspapier der Schweizerischen Nationalbank publiziert wurde.