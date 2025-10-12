«Russische Wirtschaft nicht doppelt unterstützen»

Besonders heikel ist die Lage für die deutsche Bundesregierung, da der von ihr kontrollierte Konzern SEFE russisches Gas importiert. Das Bundeswirtschaftsministerium teilte mit, SEFE sei an einen langjährigen Vertrag zum Kauf von Flüssigerdgas (LNG) aus der russischen Jamal-Anlage gebunden - ohne eine Kündigungsoption. Aufgrund sogenannter Take-or-Pay-Klauseln müsse SEFE für die vereinbarten Mengen auch dann zahlen, wenn keine Lieferung erfolge. «Eine Nichtabnahme würde es Jamal ermöglichen, diese Mengen weiterzuverkaufen, was dann die russische Wirtschaft doppelt unterstützen würde», sagte ein Ministeriumssprecher.