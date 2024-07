Im Kanton Zürich gehören gemäss Auswertungen der Zürcher Kantonalbank mehr als die Hälfte der in privater Hand gehaltenen Wohnimmobilien Eigentümern, die bereits über 60 Jahre alt sind. Diese Generation konnte sich in jungen Jahren Wohneigentum einfacher leisten, als dies heutzutage der Fall ist. Die Herausforderung in den kommenden Jahren besteht darin, wie das Wohneigentum zu viel höheren Preisen stressfrei an die nachfolgende Generation übertragen werden kann.