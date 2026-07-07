Auslöser für die Kursgewinne am Montag war ein Broker-Call. Die Investmentbank Oddo BHF stufte die Aktie auf «Outperform» von «Neutral» hoch und erhöhte das Kursziel auf 5,30 von 3,90 Franken. Dies weckte neue Fantasie, da die Schätzungen nun über den bisherigen Prognosen liegen. Der zuständige Analyst zeigt sich überzeugt, dass Oerlikon im laufenden Jahr von Preiserhöhungen, einer anhaltend starken Nachfrage nach Oberflächenlösungen und einer generellen Erholung der Endmärkte profitieren werde.