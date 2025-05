Es könnte UBS helfen, dass die SVP als stärkste Fraktion im Parlament deutlich höhere Kapitalanforderungen weitgehend ablehnt. Die rechtsgerichtete Partei kontrolliert etwa ein Drittel der Sitze. Der Vorschlag benötigt Mehrheiten in beiden Häusern des Parlaments. Sollten die Kammern nicht zustimmen – was leicht passieren könnte –, werden sie den Gesetzentwurf hin und her schieben, was den Prozess weiter in die Länge ziehen würde.