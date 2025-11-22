Die Tausenden Bäuerinnen und Bauern in der Schweiz sind nicht zu beneiden, sie haben einen harten Job. Von früh bis spät sind sie auf den Beinen, bei Wind und Wetter. Mit fast 50 Stunden pro Woche arbeiten sie von allen Berufsgruppen am längsten. Sie sind den Launen der Natur ausgesetzt, können ihre Einnahmen deshalb nur bedingt planen. Und: Sie sind abhängig davon, was sie für ihre Produkte bekommen. Bei den Ausgaben sind sie den Mechanismen des Marktes ausgesetzt, etwa der Teuerung.